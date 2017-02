Wiesbaden Deutschlands Exporte 2016 auf neuem Rekordhoch

Deutschlands Exporte haben im vergangenen Jahr ein neues Rekordhoch erreicht.

Deutschlands Exporte haben im vergangenen Jahr ein neues Rekordhoch erreicht. Die Unternehmen führten Waren im Wert von 1,2075 Billionen Euro aus, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Auch die Importe erreichten mit 954,6 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.Die Ausfuhren stiegen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent, wie die Statistiker erklärten. Die Importe nahmen demnach um 0,6 Prozent zu.Die Außenhandelsbilanz schloss daher mit dem bislang höchsten Überschuss ab: Er betrug 252,9 Milliarden Euro. Der bisherige Höchstwert im Jahr 2105 in Höhe von 244,3 Milliarden wurde damit „deutlich übertroffen“, wie das Statistische Bundesamt erklärte.