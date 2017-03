Berlin Deutsche Bahn macht 2016 über 700 Millionen Euro Gewinn - Bahn soll noch pünktlicher werden

Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2016 einen Gewinn von 716 Millionen Euro erzielt und kehrt damit in die schwarze Zahlen zurück. Im Vorjahr betrug der Verlust noch 1,3 Milliarden Euro. Auch der Umsatz des Unternehmens stieg leicht.

Bahnchef Lutz: Pünktlichkeit muss noch besser werden

Der Deutschen Bahn ist 2016 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen. Das Jahresergebnis erreichte 716 Millionen Euro, nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Euro im Vorjahr, wie Vorstandschef Richard Lutz am Donnerstag in Berlin sagte. Der Umsatz stieg leicht um 0,3 Prozent auf 40,6 Milliarden Euro. „Wir haben die Trendwende geschafft“, sagte Lutz. In diesem Jahr rechnet das Bundesunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 41,5 Milliarden Euro.Der neue Konzernchef will die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn weiter steigern. „Wir streben weitere Qualitäts- und Produktverbesserungen für unsere Kunden bei der Eisenbahn in Deutschland an“, sagte Lutz. Im Fernverkehr wolle der Konzern im Jahr 2017 eine Pünktlichkeit von 81 Prozent erreichen. Das sei aber nur möglich, wenn das Unternehmen „unbedingten Kampfgeist“ zeige. Im Jahr 2016 verfehlte die Deutsche Bahn ihr selbstgestecktes Pünktlichkeitsziel von durchschnittlich 80 Prozent im Fernverkehr. Demnach waren die Fernverkehrszüge zu 78,9 Prozent pünktlich unterwegs.Das seien dennoch 4,5 Prozentpunkte mehr als im Jahr 2015, betonte Lutz. Dieser „Rückenwind“ sei auch mit ins neue Jahr genommen worden. Bis Mitte März habe die durchschnittliche Pünktlichkeit im Fernverkehr bei 83,9 Prozent gelegen. Lutz war erst am Mittwoch offiziell zum neuen Chef der Deutschen Bahn ernannt worden. Diese Aufgabe sei für ihn als Spross einer Eisenbahner-Familie in der Pfalz „kein Job wie jeder andere, sondern eine Herzensangelegenheit und große Ehre zugleich“, betonte der 52-Jährige, der künftig auch weiterhin für die Finanzen des Konzerns zuständig bleibt. Er verspreche nicht, „dass sich jetzt alle Probleme bei der Bahn in Luft auflösen werden“. Er wolle aber mit dem gesamten Vorstand „mit aller Energie daran arbeiten“, die Deutsche Bahn „Stück für Stück noch attraktiver zu machen“.