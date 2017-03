Tuttlingen Der Mittelstand als Entwicklungshelfer

Zwei Tuttlinger Unternehmer engagieren sich in Afrika. Ihr Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen. Nur mit Schulen sei es nicht getan, kritisiert Unternehmer Michael Junginger die bisherige Entwicklungspolitik Deutschlands.

So wie es jetzt laufe, laufe es falsch. Da ist sich Michael Junginger sicher. Der Tuttlinger Unternehmer spricht über Entwicklungshilfe in Afrika. "Meist geht es um Bildung, um Schulen. Doch damit ist es nicht getan. Die Menschen brauchen auch Arbeitsplätze, sie brauchen über Bildung hinausgehend eine Perspektive." Michael Junginger und Holger Hilzinger möchten solche Arbeitsplätze schaffen.

Sie sind Geschäftsführer der Firma C.-Hilzinger-Thum in Tuttlingen. Das Unternehmen mit 180 Angestellten stellt Schleif- und Polierwerkzeuge her. Ein wichtiger Rohstoff für die Produktion der Werkzeuge ist die Sisal-Agave, eine Pflanze, die am häufigsten im ostafrikanischen Land Tansania vorkommt. Die Verbindung zu Afrika sei nicht zuerst durch den für die Produktion wichtigen Rohstoff zustande gekommen, sagt Holger Hilzinger, der das Familienunternehmen in vierter Generation führt. "Mein Vater hat sich bereits viel früher für Afrika begeistert." Mit Anfang 20 sei sein Vater nach Afrika gereist und habe sich in den Kontinent verliebt. Seit den 60er-Jahren bis 2013 war das Unternehmen in Südafrika tätig.

Wenn Holger Hilzinger über seine Art das Unternehmen zu führen spricht, sagt er Sätze wie: "Die Firma ist dazu da, etwas für die Menschen zu tun." Ihm sei es wichtig, der Arbeit einen Sinn zu geben. Mit diesem Ansatz engagieren sich die beiden Unternehmer auch in der Entwicklungshilfe in den Ländern Gambia und Tansania. Sie wollen vor Ort ihre unternehmerische Fähigkeiten und ihre Kenntnisse des Landes zusammenbringen.

In Tansania versuchen die beiden Unternehmer seit 2015, eine Farm für den Anbau von Sisalpflanzen aufzubauen. Auf einer Fläche von 2000 Hektar soll in dem ostafrikanischen Land eine Farm mit 500 Arbeitsplätzen entstehen. Die größte Schwierigkeit sei bislang der Kauf eines Grundstücks. "Wir sind in Gesprächen mit der Regierung und verschiedenen Landeigentümern", sagt Hilzinger. Zu einer Einigung sei es bislang noch nicht gekommen. Das Ziel sei es, den Sisalanbau, der seit den 60er-Jahren stark abgenommen habe, wieder aufzunehmen und den Kindern der Arbeiter kostenlose Schulbildung anzubieten. Dazu möchten sie mit einer Nichtregierungsorganisation (NGO) vor Ort zusammenarbeiten.

Ein weiteres Projekt, das die beiden Unternehmer unterstützen, ist der Businesspark Tanji in Gambia. Zusammen mit der evangelischen Kirche Gambia und der Non-Profit-Organisation WEC International sollen unter anderem eine Berufsschule und Geschäfte wie eine Bäckerei und eine Fischerei entstehen. "Das Ziel ist, dass die Arbeiter in den Betrieben ihren Lebensunterhalt bestreiten können", sagt Junginger. Doch dabei ist vieles nicht so reibungslos möglich, wie er es von Deutschland gewohnt ist. "Es prallen Welten aufeinander", sagt Junginger.

"Wir bringen unsere Wertvorstellung mit. Und das heißt: Wir schmieren nicht. Ohne die Korruption wären wir schon viel weiter." Der Unternehmer sieht ordentliche Gehälter als einen wichtigen Ansatz auf dem Weg zu weniger Korruption. So möchte er den Anreiz Schmiergelder anzunehmen mindern. Zudem müsse man den Menschen vor Ort auf Augenhöhe begegnen. "Die Gambianer müssen die Projekte als ihre verstehen", sagt Junginger. "Als sie gesehen haben, was wir für sie machen, für ihr Land, für ihre Leute, haben sie uns geholfen, haben uns eine Stromleitung auf unser Gelände gelegt. Wir hatten bereits versucht, eine Genehmigung zu bekommen, auf diesem Weg hatten wir keine bekommen."

Bislang wurde der Businesspark von Spenden und Geldern der Träger finanziert. Das gesamte Projekt hat ein Volumen von rund 600 000 Euro. Um diese Summe aufzustocken, haben sich Junginger und Hilzinger um Geld aus dem Fördertopf des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beworben. Der gesamte Haushalt des BMZ für 2017 beinhaltet 8,5 Milliarden Euro. Die beiden Unternehmer haben jedoch keine Förderung erhalten. So kleine Unternehmen wie das ihre würden laut BMZ nicht gefördert, sagt Junginger. Verständnis dafür hat er keines. "Wir haben in Europa und Asien bewiesen, dass wir Arbeitsplätze schaffen können. Warum traut es uns dann keiner in Afrika zu?"

Ihnen seien die Forderungen nach Fördermöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen bekannt, teilt ein Sprecher des BMZ mit. Auch aus diesem Grund habe Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) den sogenannten "Marshallplan mit Afrika" vorgestellt. Mit diesem lädt er zu einem Dialog ein und zeigt sich offen für Änderungen der Fördermöglichkeiten für Unternehmen. Doch auch der Marshallplan ermögliche keine Förderung ihrer Projekte, sagt Junginger. "Das ist für uns natürlich enttäuschend." Dennoch möchte der Unternehmer nicht den Großteil seiner Energie für Entwicklungspolitik aufwenden. "Wichtiger ist uns die Arbeit vor Ort in Afrika", sagt er. Um dabei voranzukommen, suche er vermehrt Kontakt zu NGOs vor Ort und anderen deutschen Unternehmern. Ein gutes Netzwerk sei oft mehr wert als Fördergelder.

