Wirtschaft Bürokratie als Preis für Gerechtigkeit

Über zu viele Vorschriften, Verordnungen und Gesetze wird seit jeher geklagt. Allerdings oft zu unrecht.

Bürokratie ist und bleibt ein Lieblingsthema des Mittelstands, also kleiner und mittlerer Unternehmen und Unternehmer. Auch Menschen, die staatliche Leistungen in Anspruch nehmen, stimmen gern in das Klagelied ein, weil sie ihre Bedürftigkeit erst beweisen müssen, bevor der Staat ihnen hilft. Naja, und Steuerzahler, die wir alle sind, beschweren sich gern über die Kompliziertheit des Steuerrechts.

In aller Regel sind die Klagen berechtigt. Das Steuerrecht ist komplizierter als wir es uns wünschen. Die Vorstellung, dass eine Steuererklärung auch auf einen Bierdeckel passen könnte, elektrisierte vor Jahren eine große Zahl schlichterer Gemüter.

Das Sozialrecht füllt noch dickere Gesetzbücher als das Steuerrecht – von Verwaltungsverordnungen ganz zu schweigen. Unternehmen und Unternehmer haben dazu noch mit diversen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zu tun, die ihnen mehr als nur Geduld abfordern. Das alles kostet eine Menge Zeit und Geld – auf beiden Seiten. Wäre es nicht schön, wenn das alles auch ohne diese allumfassende Bürokratie funktionieren würde? Ein schlichter Traum. Nehmen wir das Thema Banken. Vor zehn Jahren schlitterte die Welt ganz unverhofft in eine sehr ernste Bankenkrise. Zu den Ursachen dieser Krise zählten eine zu schwache Regulierung der Banken. Außerdem füllen bis heute ernsthafte und massenweise Missetaten von Kreditinstituten die Schlagzeilen. Da musste etwas passieren. Neue, strengere und mit bürokratischem Aufwand verbundene Regulierungen waren die Folge.

Der Kampf gegen Schlupflöcher

Nun beklagen Banken den Aufwand, den sie treiben müssen, um die Regelkonformität ihrer Geschäfte nachzuweisen. Und es klagen sowohl Banken, die dereinst zu den Missetätern gehörten als auch jene, die immer nur anständige und regelkonforme Geschäfte betrieben haben. Die Klagen der letzteren sind leicht verständlich. Sie sollten sich aber nicht beim regulierenden Staat, sondern bei den ehemaligen Missetätern beschweren, die die strengere Regulierung erst ausgelöst und erforderlich gemacht haben.

Oder nehmen wir das Thema Steuern. Der Staat braucht seine Einnahmen, um die von ihm erwarteten und geforderten Dienste zu erbringen. Es gab und gibt aber immer Steuerzahler, die auf Teufel-komm-raus versuchen, sich ihrer Steuerpflicht zu entziehen – auf legalen und manchmal auch auf illegalen Wegen. Der Staat muss aber versuchen, von allen und jedem einen einigermaßen gerechten Anteil gemäß seiner Leistungsfähigkeit einzufordern. Sie sagen: Das geschieht nicht? Natürlich ist diese Vorgabe immer nur ein Ziel des Gesetzgebers und der Finanzverwaltungen. Weil findige Köpfe immer wieder Wege ausfindig machen, sich dem zu entziehen, ist der Staat genötigt, mit immer neuen Vorschriften Schlupflöcher zu stopfen, um dem Ziel näher zu kommen. So entsteht Bürokratie.

Natürlich gibt es immer auch Vorschriften, die sich dem Verständnis Unbeteiligter entziehen. Es ist aber wohl nicht so, dass Bürokratie generell nur schädlich ist. Letzten Endes sorgt sie dafür, oder sie sollte es, dass es einigermaßen gerecht zugeht im Land.