Stuttgart Bosch rüstet sich für die Zukunft

Der Konzern verdient das meiste Geld noch immer mit Zulieferungen rund um herkömmliche Autos mit Diesel- und Verbrennungsmotor. Zunehmend rücken aber auch Autonomes Fahren und die Vernetzung ins Blickfeld.

Vom selbstfahrenden Auto über das Fahrrad mit Elektromotor bis zum vernetzten Kühlschrank und Sicherheitsanlagen reichen die Anwendungen der Firma Bosch. Aber das meiste Geld verdient der Stuttgarter Konzern noch immer mit Zulieferungen rund um die herkömmlichen Autos mit Diesel- und Verbrennungsmotor. In diesem Spannungsfeld versucht Vorstandschef Volkmar Denner, Bosch für die Zukunft neu aufzustellen.

Im ländlichen Renningen, direkt am Wald, hat Bosch seinen Forschungscampus aufgebaut. Dort präsentiert Denner die Bilanzzahlen für den Technologiekonzern und auch die Ideen für neue Produkte. Kurz unterbricht er seinen Vortrag, steigt in einen Simulator und führt persönlich die Möglichkeiten des Autos der Zukunft vor. Der Fahrer kann per Sprachsteuerung die Rollläden am vernetzten Wohnhaus schließen und die Überwachungsanlage steuern. Natürlich fährt das Auto einen Teil der Strecke autonom und sucht sich seinen Parkplatz selbst. Derweil kann der Fahrer kontrollieren, ob der Kühlschrank die Zutaten für das Wunschgericht am Abend hat und das Nötige über das Internet bestellen. „Wir wollen verschiedene Lebenswelten vernetzen“, sagt Denner.

Vieles ist Zukunftsmusik. In der Gegenwart drücken andere Probleme. Wie ein Damoklesschwert hängen die Fahrverbote, die ausgerechnet am Gründungsstandort Stuttgart geplant sind, über dem Konzern. Gleich am Anfang kommt Denner auf das heikle Thema zu sprechen. Er warnt vor einem „Kurzschluss“. Deutschland werde seine Klimaschutzziele verfehlen, wenn der Dieselanteil sinke, denn diese Antriebsart sorge für niedrigere Schwefeldioxidwerte. Es werde übersehen, dass der moderne Diesel mit Partikelfilter „so gut wie keinen Feinstaub mehr ausstößt“. Denner: „Ökonomische und ökologische Tatsachen werden verdrängt.“ Bei Bosch hängen weltweit 50 000 der 390 000 Arbeitsplätze an der Dieselproduktion, allein in Deutschland 15 000. Die Politik dürfe den Diesel „nicht verteufeln“. 5 Prozent Marktanteil habe der Antrieb inzwischen verloren.

Dass die Branche viel Vertrauen verspielt hat, räumt Denner ein. „Die heutigen Autos erfüllen die Grenzwerte auf der Straße nicht“, gibt er zu. Die Technik sei inzwischen vorhanden, aber es dauere einige Jahre bis die neuen Motoren in nennenswerter Stückzahl eingebaut seien. Der Konzernchef beschreibt den notwendigen Spagat: „Wir bekennen uns klar zum Verbrennungsmotor, müssen uns aber gleichzeitig auf die E-Mobilität einstellen.“ 400 Millionen Euro investiert Bosch allein in diesem Bereich. Ob man eine eigene Batteriefertigung für Elektroautos aufbaut, soll Ende des Jahres entschieden werden. Aber auch auf diesem Zukunftsfeld warnt er vor überzogenen Erwartungen. E-Autos mit einer Reichweite von 500 Kilometer seien noch lange Zeit deutlich teurer als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Die Herausforderungen für den Konzern mit der breiten Produktpalette sind groß. „Das ist der tiefste Wandel seit 50 Jahren“, betont Denner. Der Aufbau neuer Geschäftsfelder wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz und neue Mobilitätsanwendungen kosten viel Geld. Im letzten Jahr ist zwar der Umsatz um 5,5 Prozent auf rund 73 Milliarden Euro gewachsen. Aber das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging um 6,5 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zurück. Die Abschreibungen auf übernommene Firmen und die im Zuge der Dieselaffäre gestiegenen Rückstellungen für Rechtskosten miteingerechnet brach das Ergebnis sogar um 28 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro ein.

Das neue Jahr hat gut angefangen. Um 12 Prozent stieg der Umsatz im ersten Quartal. Trotzdem bleibt Bosch vorsichtig. Für das Gesamtjahr geht Denner von einem Wachstum zwischen 3 und 5 Prozent aus. „Wir sind aus Überzeugung vorsichtig“, sagt er. Und es gebe auch „erhebliche Unsicherheiten in der Welt“. Dennoch will er nicht vom Ziel abrücken, im Durchschnitt ein jährliches Wachstum von 8 Prozent zu erreichen. Seit 2012 habe man diese Marke, zum Teil durch Zukäufe, leicht überschritten. Unverändert bleibt er auch bei der Vorgabe einer Umsatzrendite von mindestens 7 Prozent. Zuletzt ist das Verhältnis von Ergebnis und Umsatz allerdings von 6,5 auf 5,8 Prozent gefallen.

Das Unternehmen

Das schwäbische Unternehmen Bosch wurde 1886 gegründet, seine Zentrale ist in Gerlingen bei Stuttgart. Der Konzern basiert auf einem Stiftungsmodell, er ist nicht börsennotiert – daher muss Bosch deutlich weniger Einblick in seine Zahlen gewähren als viele Konkurrenten. Etwa ein Drittel seiner 390 000 Beschäftigten sind in Deutschland tätig. Neben Bauteilen für Fahrzeuge hat Bosch unter anderem Elektrowerkzeuge sowie – über seine Tochterfirma BSH – Waschmaschinen und Kühlschränke im Sortiment. (dpa)