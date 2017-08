Paris Banken: Lockrufe aus Paris

Der Finanzplatz Paris will vom Brexit profitieren und hofft auf den Zuzug von Banken, die London den Rücken kehren wollen. Inzwischen gab es sogar schon Werbeplakat-Aktionen in Londons Bahnhöfen.

Emmanuel Macron gab den Ton vor, da war er noch im Wahlkampf. Nach dem Brexit-Votum der Briten wolle Frankreich „die Banken, die Talente, die Forscher und Lehrenden“ anziehen, sagte er im Februar bei einem Besuch in der Londoner City gegenüber der britischen Presse. Die Branche liegt dem französischen Präsidenten nicht fern: Vor dem Sprung in die Politik arbeitete er bei der Privatbank Rothschild & Cie.

Paris mit seinem Geschäfts- und Bankenviertel La Défense gehört zu den Städten, die sich große Hoffnungen machen, von Büro- und Job-Verlagerungen zu profitieren, die die bisher in London ansässigen Finanzinstitute vornehmen dürften. Noch fehlen die konkreten Konturen für die Vereinbarungen zwischen London und Brüssel zum Austritt Großbritanniens aus der EU, doch zumindest im Fall eines harten Brexit droht den dortigen Banken der Verlust des Zugangs zu den EU-Kapitalmärkten.

Ob es wirklich zu einer großen Umzugswelle kommt, von der ein Finanzplatz als klarer Sieger profitiert, ist bislang noch nicht klar. Doch der Ehrgeiz von Paris war schnell geweckt: Nach der Brexit-Entscheidung gingen werbende Briefe an potentielle Investoren heraus, auf Plakaten in Londoner Bahnhöfen versuchte man es mit Humor: „Tired of the fog? Try the frogs!“ („Genug vom Nebel? Probier die Frösche!“). Es klang wie eine Revanche – im Jahr 2012 hatte der damalige Premierminister David Cameron noch französischen Unternehmen den roten Teppich ausgerollt, nachdem Macrons Vorgänger François Hollande die Wirtschaft mit dem – letztlich nicht umgesetzten – Vorschlag schockierte, Jahreseinkommen über eine Million Euro mit 75 Prozent zu besteuern.

Die Lobby der Pariser Finanzinstitute, Paris Europlace, schätzte die Zahl der erwarteten neuen Jobs zuletzt auf 2300, vor allem dank der Ankündigung der britischen Großbank HSBC, rund 1000 Stellen in der französischen Hauptstadt zu schaffen. Auch die großen französischen Häuser – von der Société Générale mit rund 400 Stellen über PNB Paribas mit 300 Jobs bis zu Crédit Agricole mit 100 neuen Arbeitsplätzen – orientieren sich dorthin. Viele internationale Häuser tendieren hingegen eher zu Finanzplatz-Konkurrenten wie Frankfurt, Dublin oder Amsterdam.

Die Butter vom Brot – oder dem Baguette – will Paris sich aber nicht nehmen lassen. Mitte September fährt Macrons Vertrauter, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Benjamin Griveaux, nach London und im Dezember nach Japan, um Investoren zu überzeugen. „Der Finanzplatz Paris hat gute Chancen unter der Bedingung, dass die angekündigten Reformen umgesetzt werden: Senkung der Unternehmenssteuer und der Lohnsteuer, Arbeitsrechtrechtsreform, mehr Stabilität bei der Gesetzgebung“, sagt Arnaud de Bresson, Generaldirektor von Paris Europlace.

In der Tat will die Regierung an diesen Schaltstellen schrauben, gerade weil in den konkurrierenden europäischen Städten die Steuer- und Abgabenlast geringer ist als in Frankreich. Der französische Premierminister Édouard Philippe hat angekündigt, die Unternehmenssteuer von derzeit 33,3 Prozent bis 2022 etappenweise auf 25 Prozent zu senken. Die Vermögenssteuer gilt demnächst nur noch für Immobilienerträge, außerdem soll der Einkommensteuersatz für Gutverdiener sinken.

Als Vorteil wird auch beworben, dass es am Pariser Handelsgericht eine internationale Kammer gibt, wo Streitigkeiten nach internationalem Recht und auf Englisch verhandelt werden können. Neben der besonderen Lebensqualität einer Weltstadt wie Paris – mit zwar hohen, aber weniger exorbitanten Miet- und Immobilienpreisen wie London – sollen Topmanager zudem angezogen werden mit der Eröffnung dreier internationaler Schulen, von denen sich eine nicht zufällig im Pariser Vorort Courbevoie befindet – in unmittelbarer Nähe zum Bankenviertel La Défense.