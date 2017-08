Wirtschaft Autohändler nehmen Diesel gegen Kritiker in Schutz

Hans-Jörg Blender, Obermeister der Kfz-Innung Singen, sieht den umstrittenen Antrieb noch lange nicht auf dem Abstellgleis

Konstanz – Die südbadischen Autohändler verteidigen den Dieselantrieb gegenüber seinen Kritikern. "Die modernen Diesel werden immer besser und schadstoffärmer", sagt Hans-Jörg Blender, Obermeister der Innung des Kfz-Gewerbes Singen, welche die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut umfasst. Die Kritik am Dieselantrieb bezeichnet er als "Populismus", "Panikmache" und "Wahlkampfgetöse". Und auch die von vielen als enttäuschend bezeichneten Ergebnisse des Diesel-Gipfels in Berlin hält der Geschäftsführer des Autohaus Blender mit Standorten in Konstanz und Radolfzell für akzeptabel. "Die vereinbarte Software-Lösung ist schnell und praktikabel", sagt Blender. Kunden, die einen alten Diesel fahren, empfiehlt er, die Umtauschprämien der Hersteller von bis zum 10 000 Euro in Anspruch zu nehmen. Diesel der Euronorm 5 und älter hätten oft schon mehrere hunderttausend Kilometer auf dem Buckel, so dass ohnehin Ersatzbedarf bestehe.

Die Händler sieht er in einer undankbaren Position. "Die Hersteller haben Fehler gemacht und wir müssen es ausbaden", sagt der 63-Jährige. Die Kunden würden ihren Ärger über drohende Fahrverbote bei ihrem Autohändler vor Ort abladen und nicht beim Hersteller.

Langfristig sieht Blender die Elektromobilität auf dem Vormarsch. Heute verkauft der auf die Marke Renault spezialisierte Händler etwa 60 E-Autos pro Jahr. Den Durchbruch für die E-Mobilität erwartet er für die Jahre ab 2020, wenn die großen Hersteller ihre Modelloffensiven starten. Eine Quote für E-Autos, wie sie etwa SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fordert, lehnt Blender aber ab. Der Weg zur Reduzierung von Schadstoffen müsse "technologieoffen" bestritten werden.

Sinkende Marktanteile

Auch für die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) steht außer Frage: Der Handel trägt den Großteil des Schadens einer „einseitig negativen und wenig differenzierten Diskussion“ über den Diesel. Weil die Kunden ihre Entscheidung über einen Autokauf vertagen, stehen gebrauchte Diesel länger herum, bis sie wieder verkauft werden. Das kostet Geld – im Schnitt 27 Euro pro Tag, haben die DAT-Experten errechnet. 95 Tage waren es zuletzt im Schnitt, bis ein Diesel einen neuen Besitzer fand, bei gebrauchten Benzinern hingegen nur 79. Vor einem Jahr lagen beide Typen noch annähernd gleichauf.

Der Diesel-Marktanteil in Deutschland sinkt angesichts drohender Fahrverbote in Städten und des Abgas-Skandals seit Monaten. Die Autobauer wollen als Ergebnis des Diesel-Gipfels Millionen ältere Diesel mit einem Software-Update nachrüsten. Teurere Umbauten am Motor hatte die Branche aber abgelehnt. Große Hersteller hatten außerdem Prämien beim Kauf neuer Diesel-Fahrzeuge angekündigt. Damit sollen alte Diesel mit höherem Schadstoffausstoß ersetzt werden.