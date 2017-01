Pfullendorf Alno: "Jeder Stein wird umgedreht"

Der Küchenhersteller schlägt einen hartenSparkurs ein. So soll der Abbau von 350 Jobs die Ertragslage verbessern, hieß es auf der Betriebsversammlung in Pfullendorf.

Wenn alle inländischen Beschäftigten des Pfullendorfer Küchenmöbelherstellers Alno gestern Nachmittag die Mitarbeiterversammlungen an den drei Produktionsstandorten zum geplanten Abbau von 350 Jobs besucht haben, dann waren in Pfullendorf 800 Frauen und Männer, in Enger 450 und in Coswig 250 versammelt. Vom Stammsitz aus informierten Vorstandschef Max Müller und der seit Ende Dezember amtierende Finanzchef Christian Brenner die Belegschaft über die Eckpunkte des Sparprogramms, das sich auf die Verwaltung fokussiert. Wie der Konzern schon am Vorabend mitgeteilt hatte, sollen in den Verwaltungsbereichen im Inland 250 Arbeitsplätze und bei den ausländischen Tochterfirmen 100 Stellen wegfallen; damit wird jeder sechste der weltweit 2100 Alno-Jobs gestrichen.

Von dem Stellenabbau verspricht sich der Alno-Vorstand eine jährliche Kosteneinsparung von 20 Millionen Euro. Wie Mitarbeiter nach der Versammlung gegenüber dem SÜDKURIER erklärten, war die Stimmung ruhig und gefasst, als Max Müller erklärte, dass dieses Programm die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichere – sowohl finanziell als auch im Markt. Durch die Umsetzung der Maßnahmen soll bereits im laufenden Jahr ein zweistelliger Millionenbetrag eingespart und damit ein deutlich positiveres Jahresergebnis ausgewiesen werden. „Im Rahmen eines Bündnisses für Restrukturierung soll gemeinsam mit dem Betriebsrat und der IG Metall ein Sozialplan und Interessenausgleich erarbeitet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.

Wie Waltraud Klaiber, Vorsitzende des Betriebsrates und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, gestern auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte, trifft sich der Gesamtbetriebsrat am kommenden Dienstag zu ersten Gesprächen mit der Unternehmensführung. Dabei werden die Arbeitnehmervertreter auch mit den Erkenntnissen konfrontiert, die Experten der Prevent-Gruppe, die hinter dem neuen Mehrheitsaktionär Tahoe GmbH steckt, in den vergangenen Wochen bei der Überprüfung von internen Abläufen gewonnen haben. „Jeder Stein wird umgedreht und überall Geld eingespart“, zitiert Klaiber die Ankündigung von Finanzchef Christian Brenner. Es würden noch weitere Aktivitäten und Prozesse unter Kostengesichtspunkten geprüft.

Schon 2015 hatte das Pfullendorfer Unternehmen die Marke Impuls-Küchen verkauft. Zuletzt bereitete aber die Schweizer Tochter AFP Sorgen. Alno hatte den Hersteller von Piatti-Küchen 2014 übernommen und die Produktion nach Pfullendorf verlagert, worauf die Schweizer Kunden mit Zurückhaltung reagierten. Alno kämpft seit dem Börsengang 1995 mit Problemen – bis auf wenige Ausnahmen gab es jedes Jahr Verluste. Auch im ersten Halbjahr 2016 gab es vor Steuern rote Zahlen. Erst zu Jahresbeginn hatte die Tahoe GmbH das Zepter bei Alno übernommen. Die Gesellschaft hält jetzt 43,13 Prozent am Küchenhersteller.