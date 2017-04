Wirtschaft Aesculap: Firmenchef Knaebel wirft hin

Aesculap-Chef Hanns-Peter Knaebel tritt überraschend zurück. Produktionsvorstand Joachim Schulz wird sein Nachfolger.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tuttlingen – Paukenschlag beim Medizintechnikhersteller Aesculap: Der langjährige Vorstandsvorsitzende Hanns-Peter Knaebel ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. In einer kurzen Pressemitteilung begründet das Unternehmen den Rücktritt mit "persönlichen Gründen". Als Nachfolger übernehme Joachim Schulz, der bisher im Vorstand für die Bereiche Produktion und Logistik zuständig war. Sein Vertrag laufe bis Ende März 2022. Der Rückzug von Knaebel umfasst auch sein Amt als Vorstand bei B. Braun, der Muttergesellschaft von Aesculap.

Der Rücktritt von Hanns-Peter Knaebel, der seit 2007 bei Aesculap arbeitete und 2009 an die Aesculap-Spitze rückte, kommt überraschend. Noch vor wenigen Tagen hatte er großen Zukunftsoptimismus verbreitet. "Wir wollen uns dieses Jahr die Rollschuhe anziehen", sagte der 48-Jährige. Und tatsächlich lief es wirtschaftlich bei Aesculap rund. 2016 erwirtschaftete der Spezialist für Operationstechnik und Gesundheitsgüter einen Umsatz von rund 1,73 Milliarden Euro – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,7 Prozent. Doch nun verlor Knaebel offenbar das Gleichgewicht und zog deshalb die Notbremse.

Welche Gründe genau für seinem Rückzug ausschlaggebend waren, ließ das Unternehmen auch auf Nachfrage im Unklaren. In unternehmensnahen Kreisen hieß es, dass Knaebel sich zuletzt verstärkt mit dem Management der Konzernmutter B. Braun gerieben hatte. Insbesondere mit Otto Philipp Braun, dem ältesten Sohn von Aufsichtsratschef Ludwig Georg Braun, ist Knaebel nach SÜDKURIER-Recherchen öfter aneinandergeraten. Zwar trat der 39-jährige Braun im Februar im Streit aus dem B. Braun-Vorstand zurück. Doch auch um das Verhältnis zwischen Knaebel und dem Vorstandsvorsitzenden von B. Braun, Heinz-Walter Große, soll es nicht gut bestellt gewesen sein. Die ständigen Streitereien hätten die Atmosphäre vergiftet. Und auch eine Rückkehr von Otto Philipp Braun sei nicht ausgeschlossen gewesen. Lange wurde dieser sogar als Kronprinz des 64-jährigen Heinz-Walter Große gehandelt. Neue Favoritin scheint aktuell aber seine jüngere Schwester, Anna Maria Braun, sein. Auch Knaebel hätte wohl eine Chance auf die Große-Nachfolge gehabt. Alle sechs Vorstandsmitglieder von Braun seien „aussichtsreiche Kandidaten“ für seine Nachfolge, hatte Große erst vor kurzem gesagt. Stattdessen musste Knaebel laut einem Unternehmenskenner schon am Montag den Schlüssel seines Dienstwagens abgeben und sein Büro in Tuttlingen räumen.

Wie Große hat auch Joachim Schulz die 60 schon überschritten. Trotzdem ist er wohl mehr als ein Übergangschef, wie seine Ausstattung mit einem Fünfjahresvertrag belegt. Ein unbeschriebenes Blatt ist Schulz für die 3600 Aesculap-Beschäftigten in Tuttlingen nicht. Schon seit dem Ende des 80er-Jahre arbeitet der studierte Maschinenbauingenieur in Tuttlingen. Im März 2008 wurde Schulz zum Mitglied des Vorstands der Aesculap AG bestellt, verantwortlich für die Bereiche Produktion, strategischer Einkauf und Logistik. Das Aesculap-Urgestein, das sich im Unternehmen ein hohes Ansehen erworben hat, soll nach dem überraschenden Rückzug von Hanns-Peter Knaebel offenbar Ruhe ins Unternehmen bringen.

Die Belegschaft von Aesculap zeigte sich von dem Chefwechsel ausgerechnet im Jubiläumsjahr 150 Jahre der Unternehmensgründung überrascht. "Wir haben davon nur über das Schwarze Brett erfahren", berichtet ein Mitarbeiter. Noch auf der letzten Betriebsversammlung vor wenigen Wochen habe Knaebel gesagt, dass er auf viele weitere erfolgreiche Jahre bei Aesculap hoffe. Der Abgang ihres Chefs sei derzeit auf dem Betriebsgelände das dominierende Gesprächsthema. "Wir rätseln alle über die Gründe", so der Mitarbeiter.

Der promovierte Mediziner Knaebel, der auch eine Professur an der Universität Heidelberg hat, dürfte hingegen gute Chancen haben, bei einem anderen Unternehmen unterzukommen. Seine gute wirtschaftliche Bilanz bei Aesculap und sein für einen Manager noch junges Alter sprechen für ihn.