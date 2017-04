Donaueschingen 41 Millionen Euro Gewinn: Autozulieferer IMS Gear lässt die Muskeln spielen

Der Gewinn des Donaueschinger Autozulieferers IMS Gear ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Familienunternehmen sieht in der Elektro-Mobilität eine Chance. Auf lange Sicht rechnet IMS Gear mit einem jährlichen Wachstum von fünf Prozent.

Der Donaueschinger Automobilzulieferer IMS Gear wird die Umsatzschwelle von einer halben Milliarde Euro im laufenden Jahr wahrscheinlich nicht knacken. Nach einem starken Erlöswachstum im vergangenen Geschäftsjahr rechne man 2017 mit einem "moderaten" Umsatzanstieg von knapp 2,5 Prozent, sagte IMS-Gear-Vorstand Dieter Lebzelter am Dienstag in Donaueschingen. Trifft die Prognose ein, werden Ende Dezember Umsätze von 490 Millionen Euro in den Büchern stehen. "2017 hat das das Potenzial ein gutes Jahr zu werden, aber wir werden nicht so stark zulegen wie 2016", sagte der IMS-Vorstand.

Im vergangenen Geschäftsjahr war der Spezialist für Getriebe- und Antriebssysteme um neun Prozent gewachsen und hatte einen Vorsteuergewinn (Ebt) von 41 Millionen Euro eingefahren (Vorjahr: 40 Millionen). In seinen Langfristszenarien rechnet der Zulieferer mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von fünf Prozent, ohne das jedoch als offizielle Zielgröße zu definieren.

Für kommende Herausforderungen wie den Umstieg der Automobilbrache auf automatisiertes Fahren und Elektroantriebe sieht sich das Familienunternehmen gut gerüstet. "Durch neue Technologien wie Elektromobilität fällt für uns kein Umsatz weg, sondern wir bekommen noch etwas dazu", sagte Bernd Schilling, der im Vorstand von IMS Gear neben Finanzchef Lebzelter und Personal- und Produktionsvorstand Wolfgang Weber die Ressorts Marketing und Forschung verantwortet.

Grund zum Optimismus sieht das Unternehmen, dessen Anfänge Mitte des 19. Jahrhunderts in der Produktion von Zahnrädchen für die Schwarzwälder Uhrenindustrie liegen, in einer stetig wichtiger werdenden Produktgattung, sogenannten Aktuatoren. Diese setzten elektrische Signale in mechanische Bewegungen um. In Folge des immer stärkeren Einzugs von Sensortechnik ins Automobil kommt auch den Aktuatoren große Bedeutung zu. "Wenn die Prozesseoren das Gehin von modernen Fahrzeugen sind und die Sensoren ihre Augen, dann sind die Aktuatoren deren Muskeln", sagte Schilling. 110 bis 120 Entwickler beschäftigen sich bei IMS Gear mit ähnlichen Technologien. Noch einmal dieselbe Anzahl von Mitarbeitern testet entsprechende Produkte, etwa Brems-, Spurhalte- oder Beschleunigungssysteme, für die verschiedenen Einsatzzwecke.

Wachstumstreiber waren für den langjährigen Zulieferer des 2014 von der Friedrichshafener ZF aufgekauften TRW-Konzerns insbesondere Produkte wie elektrisch schließende Heckklappen, Sitzverstellungen oder Bremskraftverstärker.

Relativ gelassen sieht man die Diskussion um eventuelle Importzölle der USA für deutsche Automobilkonzerne, die Waren aus Billigstandorten wie Mexiko auf den US-Markt einführen. IMS hat zwei Werke in den USA und eines in Mexiko. Man produziere grundsätzlich "in Mexiko für Mexiko und in den USA für die USA", sagte Lebzelter. Eventuelle Zölle beträfen IMS Gear daher nur indirekt – etwa wenn der Absatz wichtiger Abnehmer zurückgehe.

Die "größte Herausforderung" erkennen die Südbadener aktuell im rasant wachsenden China-Geschäft. Seit mehreren Jahren ist man in der Deutschen-Firmen-Hochburg Taicang, nahe Shanghai, mit einem eigenen Produktionswerk und rund 320 Mitarbeitern präsent. Ende des Jahres sollen schon weit über 400 Mitarbeiter für IMS Gear in China arbeiten. Absehbar ist, dass der 12 000-Quadratmeter Standort zu klein wird und eine "mögliche Standorterweiterung im Raum steht."