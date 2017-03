Luftfahrt Vor 100 Jahren starb Ferdinand Graf von Zeppelin: Alles rund ums Luftschiff

Höher, schneller und vor allem weiter war die Maxime des Ferdinand von Zeppelin, als er mit der Entwicklung und dem Bau seiner Luftschiffe, den Zeppelinen, begann. Zum 100. Todestag des Grafen werfen wir einen Blick auf die 117-jährige Geschichte der Giganten aus Friedrichshafen.

Von Friedrichshafen in die Welt - Die Flüge des Zeppelins

Der Zeppelin in der Kultur

Sie umfuhren die Welt, transportierten die ersten zivilen Passagiere durch die Luft in ferne Länder und waren im Kaiserreich das Symbol für den Fortschrittsglauben des 20. Jahrhunderts: die Zeppeline. Vom ersten Zeppelin, dem LZ 1, der am 2. Juli 1900 über der Bucht in Friedrichshafen-Manzell aufstieg, bis zur Verschrottung des letzten historischen Zeppelins auf Anweisung des NS-Luftwaffenchefs Hermann Göring liest sich die Entwicklung der Luftschiffe als eine Geschichte voller Rückschläge und Höhenflüge.117 Jahre nach dem Abheben des ersten Zeppelins am Bodensee ist die Bedeutung, die die Luftschiffe Anfang des 20. Jahrhunderts für die Menschen hatten, zu großen Teilen in Vergessenheit geraten. Die meisten Dokumentationen zum Thema Zeppelin handeln von der Katastrophe in Lakehurst. Beim Brand der Hindenburg im Jahr 1937 kamen 36 Menschen ums Leben.Für die Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts war der Zeppelin ein kleines Wunder und sein Erfinder, Ferdinand Graf von Zeppelin, ein Held. Allein die letzten drei gebauten historischen Zeppeline "Graf Zeppelin", die "Hindenburg" und "Graf Zeppelin II", absolvierten zusammen 683 Fahrten über Deutschland, Europa und die Welt. Als erfolgreichstes Luftschiff gilt LZ 127, die "Graf Zeppelin". Zwischen 1928 und 1937 hob der Zeppelin 590 Mal ab und fuhr 114 Mal über den Ozean. Berühmt wurde das Luftschiff für die Polarreise und die Weltumfahrung.Auch wenn es vor allem das einfache Volk war, das die Zeppeline bejubelte, waren es in erster Linie die Reichen und Mächtigen, die sich eine Reise mit dem Luftschiff leisten konnten. Eine Fahrt mit "Graf Zeppelin" kostete etwa 1000 Mark, etwa 250 Euro. Eine Summe, für die ein einfacher Arbeiter mehrere Monate arbeiten musste. Die erste Passagierfahrt über den Atlantik mit der "Hindenburg" kostete sogar noch mehr: 40.000 Mark, umgerechnet etwa 10.000 Euro, wurde für die Reise mit dem Luxus-Zeppelin verlangt.

Wirkung: Die Luftschiffe des Grafen von Zeppelin wurden Anfang des 20. Jahrhunderts zum Sinnbild des menschlichen Traums vom Fliegen. Überall, wo die riesigen Zeppeline am Himmel gesichtet wurden, lösten sie Bewunderung und Beifall bei der Bevölkerung, in Kriegszeiten Angst und Schrecken beim Gegner aus. Die schiere Größe der Zeppeline sowie die für die damalige Zeit hochmoderne Technik beeindruckten die Menschen. Auch in Zeiten der Passagierflugzeuge, Düsenjets und Raketen üben Zeppeline noch eine Faszination aus, die sich die Stadt Friedrichshafen zu Nutze macht: Karten für die Rundflüge im Zeppelin NT sind sehr gefragt und dementsprechend kostspielig, das Zeppelin-Museum verzeichnet auch 20 Jahre nach seiner Eröffnung tausende von Besuchern. Das Luftschiff ist das Wahrzeichen Friedrichshafens, das auch die "Zeppelin-Stadt" genannt wird.



Medien: Schon von den ersten Zeppelinen wurden zahlreiche Bilder gemacht. Poster warben für das bequeme Reisen mit den Luftschiffen, im Radio und der Zeitung wurde nicht nur über Start und Landung, sondern auch über die Sichtung der Zeppeline berichtet.



Propaganda: Einen fragwürdigen Auftritt hatte der Zeppelin im ersten NS-Propagandafilm "Sieg des Glaubens" von Leni Riefenstahl. Anlässlich des ersten NSDAP-Parteitages nach der Machtergreifung Adolf Hitlers drehte die Regisseurin eine Reportage, die die Deutschen vom Mythos, den der Diktator um sich und seine Politik spann, überzeigen sollte. Der Zeppelin, der im Film langsam über das Parteitagsgelände schwebt, nutzte Riefenstahl als Symbol der Größe des NS-Regimes. Noch direkter für Propaganda-Zwecke eingesetzt wurde der Zeppelin, als man ihn zum Abwerfen von Flugblättern nutze.



Musik: Die englische Rockband "The New Yardbirds" benannte sich im Oktober 1968 in "Led Zeppelin" um. Es folgte eine internationale Karriere, die die Gruppe weltberühmt machte. Ideengeber für den Namen soll der Schlagzeuger von "The Who" gewesen sein. Nachdem dieser eine Aufnahme gehört hatte, auf der Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page zu hören war, soll er gesagt haben, dass eine Band um Page "wie ein bleiernes Luftschiff" abstürzen würde, auf Englisch: "Go over like a lead zeppelin". Um die Aussprache deutlich zu machen, strich die Band das a und nannte sich fortan "Led Zeppelin". Das Cover ihres Debutalbums "Led Zeppelin" zeigte das Unglück von Lakehurst, bei dem das Luftschiff Hindenburg in Flammen aufgegangen war.

Lakehurst - Unglück und Ende der historischen Luftschiffe

Das Gas, das die Zeppeline zum Schweben brachte, war Wasserstoff. Dessen Dichte ist geringer als die der Luft und sorgte so für den Auftrieb des Luftschiffes. Nachteil des Gases: Es ist sehr leicht brennbar. Das wussten auch die Ingenieure der Zeppeline. Strengste Sicherheitsvorkehrungen sollten für eine sichere Fahrt sorgen. Auch das heute für Zeppeline verwendete Helium wurde als Treibgas in Betracht gezogen. Jedoch gab es ausschließlich in den USA größere Vorkommen. Dort wollte man während der Blütezeit der Zeppeline nicht an das von Hitler regierte Deutschland liefern.Bei der Landung der ersten Transatlantik-Passagierfahrt der Hindenburg am 6. Mai 1937 passierte, was durch die Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden sollte: Der Wasserstoff im Inneren entzündete sich, der Zeppelin verbrannte in weniger als einer Minute am Himmel von Lakehurst. 36 Menschen, vorwiegend Crew-Mitglieder, wurden getötet. Die emotionale Berichterstattung des Radioreporters Herbert Morrison, der am Unglücksort war, wurde weltberühmt. Das Image der Zeppeline war irreparabel beschädigt.



Das Luftschiff von heute - Aufbau des Zeppelins NT

Es sollte Jahre dauern, bis der Zeppelin wieder erfolgreich und umjubelt in die Lüfte steigt. Am 18. September 1997 startet der Zeppelin NT (Neue Technologie) in Friedrichshafen zu seinem Jungfernflug. Im Gegensatz zu den historischen Vorgängern ist der neue Zeppelin ein Halbstarr-Schiff und mit Helium statt Wasserstoff gefüllt. Einige NTs wurden ins Ausland verkauft, immer wieder kommen die 75 Meter langen und etwa 14 Meter breiten Zeppeline auch zu Forschungszwecken zum Einsatz.