WhatsApp Status-Update bei WhatsApp: Das steckt hinter der neuen Funktion

WhatsApp-Nutzer bekommen die Möglichkeit, mit der Funktion Status-Updates ihren Kontakten mit Fotos und Videos zeigen, was sie gerade machen. Wir stellen die neuen Funktionen in einer Übersicht vor.

Die wichtigsten Funktionen in der Übersicht

WhatsApp wird mit einer neuen Funktion ein Stück mehr zum sozialen Netzwerk. Die Nutzer bekommen ab sofort die Möglichkeit, Status-Updates mit Fotos und Videos zu dem, was sie gerade machen, für ihre Kontakte zu veröffentlichen. Die Einträge verschwinden nach 24 Stunden automatisch, wie der zu Facebook gehörende Dienst ankündigte. Die App bekommt dafür einen neuen „Status“-Knopf, unter dem die Updates zu finden sind. Kenner der Branche sehen in diesem Schritt eine Reaktion von WhatsApp-Besitzer Facebook auf den baldigen Börsengang des Messenger-Konkurrenten Snapchat.Wie Facebook schreibt, soll die neu entwickelte WhatsApp Kamera Nutzern die Möglichkeit geben "Bilder, Videos und GIFs zu teilen, die mit Emojis, Texten und Zeichnungen personalisiert werden können". Das deutet darauf hin, dass WhatsApp ingesamt etwas verspielter wird und sich weiter von der reinen Messenger-App entfernt. Wie der Medienblog allfacebook.de schreibt, sehe die neue Funktion dann der des vor einem halben Jahr an den Start gegangenen Instagram Stories sehr ähnlich. Der Statusupdate befindet sich unter dem neuen Tab "Status". Das jeweilige Update wird über den gesamten Bildschirm angezeigt und kann aus einem Foto, Video oder einem GIF bestehen.Über unterschiedliche Werkzeuge und Filter lässt sich der Statusupdate personalisieren. Je nach Wunsch kann man den Statusupdate für alle oder nur einzelne Kontakte veröffentlichen. Außerdem können Nutzer die Updates auch an bestimmte Kontakte schicken. Nur der Ersteller sieht, wer sich das Update schon angeschaut hat.Ähnlich wie bei der Timeline von Facebook werden die Statusupdates aneinander gereiht und zu einer Chronologie verbunden. Wie beim Konkurrenten Snapchat löschen sich die Geschichten anch 24 Stunden automatisch.WhatsApp hat die neue Funktion zwar zeitgleich für alle Nutzer freigegeben. Es kann allerdings sein, dass unterschiedliche Nutzer das Update hierfür etwas zeitverzögert erhalten.