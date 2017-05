vor 1 Stunde dpa Berlin Cyber-Attacke alarmiert Experten - Was steckt hinter „Wanna Cry“?

Erpressung auf zahllosen Computern weltweit: Die Malware „Wanna Cry“ legt die Gefahr digitaler Angriffe offen. Nur langsam bekommen die betroffenen Unternehmen und Privatnutzer die Folgen in den Griff.