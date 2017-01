vor 3 Stunden dpa Berlin Zwischen Wahn und Wirklichkeit: Freitag, der 13.

Wir schreiben den 13. Mai 1927: Schwarzer Freitag an der Berliner Börse, die Kurse brechen um ein Drittel ein. 45 Jahre später stürzen in Moskau sowie in den chilenischen Anden gleich zwei Flugzeuge ab.