San Bernardino Zwei Tote nach Schüssen in kalifornischer Grundschule

Ende 2015 hat es in San Bernardino eine Tragödie mit 14 Toten gegeben. Nun kommt es in der Stadt in Kalifornien zu Schüssen in einer Schule.

In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind nach Schüssen in einem Klassenzimmer zwei Menschen getötet worden, darunter der mutmaßliche Täter. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau, wie die Polizei am Montag weiter berichtete.

Der mutmaßliche Täter sei an Schussverletzungen gestorben, die er sich selbst zugefügt habe. Das Motiv war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, es werde untersucht, ob es zwischen dem Mann und der Frau eine Beziehung gab.

Zwei Schüler wurden verletzt. Die Polizei hatte zuvor davon gesprochen, sie gehe davon aus, dass es sich um einen «erweiterten Suizid» handle. Die Schüler waren nach den Schüssen in Sicherheit gebracht worden.

Erneut habe es eine Tragödie in San Bernardino gegeben, sagte der Polizeisprecher. Im Dezember hatte in San Bernardino ein in den USA lebendes Ehepaar - laut FBI radikalisierte Muslime - 14 Menschen in einer sozialen Einrichtung erschossen. Der in den USA geborene Mann und seine aus Pakistan stammende Frau starben im Kugelhagel der Polizei.