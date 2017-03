Essen Zwei Männer in Zusammenhang mit Anschlagsdrohungen in NRW festgesetzt

In Zusammenhang mit den Hinweisen auf einen drohenden Anschlag auf ein Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt hat die Polizei in Oberhausen zwei Männer festgesetzt.

Zunächst berichtete die Polizei am Samstag von der Durchsuchung einer Wohnung in Oberhausen und teilte mit: „Der Wohnungsinhaber wird vernommen.“ Mit der Durchsuchung der Wohnung in Oberhausen begannen die Einsatzkräfte den Angaben zufolge um 13.30 Uhr. Gegen 14.10 Uhr setzte die Polizei dann einen weiteren Mann in einem Oberhausener Internetcafé fest. „Auch ihn werden Beamte heute vernehmen und seine Wohnung durchsuchen.“Der Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungen befinde sich aktuell in Oberhausen. Da auch das dortige Einkaufszentrum Centro „generell ein mögliches Ziel“ darstelle, werde die Polizei dort „ab sofort deutlich präsent sein“. Die Polizei stellte aber auch klar: „Momentan gibt es KEINE konkreten Hinweise auf einen geplanten Anschlag am Centro.“Wenige Tage nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember waren wegen angeblicher Attentatspläne auf das Oberhausener Einkaufszentrum Centro zwei Brüder in Duisburg festgenommen worden. Die Polizei hatte zuvor einen „ernstzunehmenden Hinweis aus Sicherheitskreisen“ erhalten. Die Männer wurden jedoch wieder freigelassen, da sich der Verdacht gegen sie nicht erhärten ließ.Die Essener Polizei hatte nach eigenen Angaben am Freitag von einer anderen Sicherheitsbehörde die Warnung vor einem drohenden Anschlag auf das Einkaufszentrum in Essen erhalten. Gemeinsam mit dem Management sei entschieden worden, das Einkaufszentrum heute nicht zu öffnen. „Bereits die ganze Nacht hindurch liefen Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich möglicher Täter.“Die Polizei riegelte seit dem Morgen das Einkaufszentrum ab und durchsuchte das Gebäude mit Hunden. Die „Bild“-Zeitung berichtete auf ihrer Internetseite, die Hinweise auf den drohenden Anschlag stammten aus Geheimdienstkreisen. Demnach sei vor mehreren Selbstmordattentätern gewarnt worden, die das Einkaufszentrum mutmaßlich mit Bomben angreifen wollten.