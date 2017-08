vor 1 Stunde dpa Berlin Wegen Bombenentschärfung in Tegel: Passagierstau am BER

Hunderte Flugreisende haben am Terminal des noch nicht eröffneten Berliner Flughafens BER festgesessen - Grund war die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Spandau am Dienstagabend.