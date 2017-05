vor 1 Stunde dpa Berlin Wahlkampffinale in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen geht der Landtagswahlkampf zu Ende. Kanzlerin Merkel will in Aachen noch einmal für CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet werben. Ministerpräsidentin Kraft kommt in Düsseldorf zu einem Familienfest der SPD.