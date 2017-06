vor 57 Minuten dpa Moskau Urteile nach Mord an Kreml-Gegner Nemzow verzögern sich

Der Mord an dem Kremlkritiker Nemzow 2015 schockierte die Welt. Fünf Männer müssen sich deswegen in Moskau verantworten. Doch am Tag des Urteils überrascht das Gericht mit Formfragen.