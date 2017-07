vor 2 Stunden dpa Istanbul/Berlin Untersuchungshaft für Menschenrechtler in der Türkei - Wieder ein Deutscher betroffen

Zehn Menschenrechtler wurden in der Türkei festgenommen. Gegen sechs verhängte ein Gericht in Istanbul nun Untersuchungshaft. Wieder ist ein Deutscher betroffen. Amnesty spricht von einem «Angriff auf die gesamte Menschenrechtsbewegung in der Türkei».