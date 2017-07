vor 55 Minuten dpa Washington US-Republikaner scheitern mit Entwurf zu Krankenversicherung

Es war ein Politdrama bis tief in die Nacht. Mit aller Macht wollten die Republikaner endlich etwas an der ihnen so verhassten Krankenversicherung «Obamacare» ändern. Sie scheitern am Widerstand in den eigenen Reihen.