Moskau US-Militär: Kampf gegen IS geht trotz Schutzzonen weiter

Ab sofort soll es in Syrien Schutzzonen geben - ein Anlass für vorsichtigen Optimismus. Moskau macht daraus eine No-Fly-Zone für das US-Militär. Das Pentagon gibt sich gelassen.

In den von Russland, der Türkei und dem Iran vereinbarten Schutzzonen im Bürgerkriegsland Syrien sollen nun die Waffen schweigen.

Mit dem Beginn des Samstag (Freitag, 23.00 Uhr MESZ) trete das Memorandum über die Einrichtung von vier Zufluchtszonen in Kraft, hatte der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Freitag in Moskau angekündigt.

Die russische Luftwaffe habe seit dem 1. Mai keine Angriffe mehr in diesen Gebieten geflogen, sagte Vize-Generalstabschef Sergej Rudskoi. Die Einigung, unterzeichnet am Donnerstag in Astana, sei vorher mit 27 verschiedenen Rebellengruppen abgesprochen worden.

Kurz vor Inkrafttreten machten die USA deutlich, dass ihr Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) dadurch nicht beeinträchtig wird. Die Zonen erstreckten sich nicht auf Gebiete, in denen die Terrormiliz aktiv sei, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis in Washington. «Unsere Operationen fokussieren sich auf den IS, der weiter östlich ist», erklärte er. «Wir haben unsere Mission in keiner Weise geändert.»

Dem Memorandum zufolge sollen die Schutzzonen in der Provinz Idlib, nördlich der Stadt Homs, östlich von Damaskus und im Süden Syriens entstehen.