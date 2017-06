vor 54 Minuten dpa Washington Trump will heute Entscheidung zu Klimaabkommen bekanntgeben

Steigt die größte Volkswirtschaft der Welt aus dem Pariser Klimaabkommen aus? In Washington verdichten sich die Anzeichen dafür, Präsident Trump will sich bald äußern. Die EU-Kommission richtet vorab eine deutliche Botschaft an ihn.