vor 39 Minuten dpa Washington Trump wendet sich vom Klimaschutz ab

Dass Trump das Klima ziemlich egal ist, hat er nie verborgen. Jetzt legt er die Axt an das Werk seines Vorgängers, würde den Klimaschutz am liebsten an der Wurzel ausreißen. Das geht nicht sofort, und es wird Klagen geben - aber das Signal ist mehr als deutlich.

