vor 46 Minuten dpa Berlin Streit um Wehrmachtserbe der Bundeswehr schlägt hohe Wellen

Wie viel Wehrmacht steckt noch in der Bundeswehr? Die Verteidigungsministerin will das Traditionsverständnis in der Truppe auf den Kopf stellen. Damit schieße sie übers Ziel hinaus, sagen Kritiker. Sogar von Hexenverbrennung ist die Rede.