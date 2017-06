vor 54 Minuten dpa Rodaborn Streit um Autobahn-Wurst - Behörde bleibt hart

Der Verkauf von Bratwürsten an der Autobahn 9 sorgt weiter für Zoff. Die zuständige Behörde will Imbissbetreiberin Wagner mit einem Zwangsgeld zum Aufgeben zwingen. Die wehrt sich mit einer Petition an Bundeskanzlerin Merkel.