Pearl Harbor Shinzo Abe vor Pearl-Harbor-Gedenken auf Hawaii eingetroffen

Vor 75 Jahren wurden die USA in den Zweiten Weltkrieg verwickelt. Ein verheerender Luftschlag Japans auf Pearl Harbor gab den Ausschlag. Jetzt gedenken die Spitzenpolitiker beider Länder gemeinsam der Toten von damals.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vor einem Treffen mit US-Präsident Barack Obama in Pearl Harbor ist der japanische Premierminister Shinzo Abe auf Hawaii eingetroffen. «Der Schrecken des Krieges sollte sich niemals wiederholen», sagte Abe vor seiner Abreise in Tokio.

Der japanische Regierungschef und der US-Präsident wollen gemeinsam der Opfer des japanischen Angriffes auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 gedenken. Damals waren 2400 US-Amerikaner ums Leben gekommen. Der Angriff hatte zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg geführt.

Die beiden Staatsmänner wollten sich am Dienstag zu Gesprächen treffen, bevor sie das Denkmal des in Pearl Harbor versenkten Kriegsschiffes USS Arizona besuchen. Abe ist bereits der dritte japanische Regierungschef, der Pearl Harbor besucht.

Eine Entschuldigung Abes für den ohne Kriegserklärung ausgeführten Angriff wird nicht erwartet - ebenso wie sich Obama vor wenigen Monaten bei seinem Besuch in Hiroshima nicht für den Abwurf der ersten Atombomben über Japan entschuldigt hatte.

Die Feindschaft zwischen Japan und den Vereinigten Staaten ist indes überwunden. Sie gelten inzwischen als enge Verbündete in der Pazifik-Region, die durch Interessen Chinas und die Provokationen Nordkoreas vor Herausforderungen steht.