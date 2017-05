vor 2 Stunden dpa Berlin SPD attackiert Schäuble in Griechenland-Debatte

In der Griechenland-Krise wird vier Monate vor der Bundestagswahl der Ton in der Berliner Koalition rauer. Die SPD will weitere Schuldenerleichterungen für Athen und knöpft sich Finanzminister Schäuble vor. Aus Griechenland kommen indes gute Nachrichten.