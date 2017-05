vor 1 Stunde dpa Berlin SPD-Rochade: Schwesig nach Schwerin, Barley Ministerin, Heil General

Ein Schicksalsschlag zwingt die SPD zum Umbau: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident ist schwer erkrankt und gibt sein Amt ab. Dadurch bewegt sich auch in Berlin einiges. Größte Überraschung ist das Comeback eines alten Bekannten.