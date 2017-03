Berlin SPD-Politiker und Brandt-Vertrauter Horst Ehmke gestorben

Er setzte Anfang der 70er Jahre Willy Brandts neue Ostpolitik mit durch und galt als visionärer Querdenker bei den Sozialdemokraten. Jetzt ist Horst Ehmke im Alter von 90 Jahren gestorben.

Der frühere sozialdemokratische Bundesminister und Kanzleramtschef Horst Ehmke ist tot.

Der ehemalige Vertraute von Bundeskanzler Willy Brandt starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren in einem Krankenhaus in Bonn, wie der frühere Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement der Deutschen Presse-Agentur im Namen der Familie mitteilte.

Die Sozialdemokratie trauere «um einen brillanten und tatkräftigen Politiker», der programmatische Ausrichtung wie praktische Politik entscheidend geprägt habe, teilten der scheidende SPD-Chef Sigmar Gabriel und sein designierter Nachfolger Martin Schulz am Montag mit. «Sein Kommunikationstalent, sein unverwechselbarer Wortwitz und seine blitzschnelle Entschluss- und Urteilsfähigkeit waren legendär und ebenso bewundert wie gefürchtet.»

Der in Danzig geborene Jura-Professor Ehmke war seit 1947 bei der SPD. 1969 wurde er Bundesjustizminister und wechselte wenige Monate später als als Kanzleramtsminister in die Bonner Regierungszentrale. Bis 1972 war er dort als «Spezialist für alles», wie Brandt ihn nannte, entscheidend an der Durchsetzung der Ostpolitik nach dem Prinzip «Wandel durch Annäherung» beteiligt. «Ohne ihn wäre Willy Brandt nicht DER Kanzler geworden», schrieb SPD-Generalsekretärin Katarina Barley auf Twitter.

Die Guillaume-Spionage-Affäre führte 1974 auch zu Ehmkes Ausscheiden aus dem Kabinett, dem er zuletzt als Forschungs- und Postminister angehörte. Bis 1990 vertrat Ehmke dann in der Opposition die SPD-Außenpolitik, 1994 schied er aus dem Bundestag aus.

Im Parteivorstand der SPD galt er als einer der Wortführer der «linken Mitte». Als einer der ersten in der SPD-Spitze erkannte er, dass die Sprachlosigkeit in Richtung der Grünen auf Bundesebene nicht ewig anhalten konnte. «Wir trauern mit der SPD um einen großen Politiker und wichtigen Brückenbauer», schrieb Grünen-Chefin Simone Peter am Montag auf Twitter. Auch den Kontakt zur FDP ließ der ehemalige Sozialliberale nie abreißen.

Im Ruhestand in Bonn wandte sich Ehmke einem neuen Metier zu und schrieb Kriminalromane wie «Im Schatten der Gewalt» und «Der Euro-Coup», die im politischen Umfeld spielen.

Zum Tod des Bundesjustizminister a. D. Horst Ehmke kondoliert der



Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas



der Witwe mit folgendem Schreiben, hier in Auszügen:



Horst Ehmke war nicht nur einer meiner Amtsvorgänger als



Bundesjustizminister, sondern auch einer der eindrucksvollsten



Politiker der Bundesrepublik. Wegen seines Intellekts und seiner



Lust an der politischen Kontroverse, wegen seiner rhetorischen



Schlagfertigkeit und seines scharfzüngigen Humors hatte er



zahllose Bewunderer und manche Gegner - unberührt ließ er



wohl er keinen.



Horst Ehmke war ein "politischer Professor" im besten Sinne des



Wortes; er zeigte, dass Geist und Macht in der Demokratie kein



Gegensatz sind. Er war ein Staatsrechtslehrer, der sich nicht nur



theoretisch mit Staat und Recht befasste, sondern er war auch



bereit, persönlich Stellung zu beziehen, Verantwortung zu



übernehmen und politisch zu gestalten.



Horst Ehmke diente unserem Land in vielen hohen Ämtern: als



Staatssekretär, Chef des Bundeskanzleramtes und mehrfacher



Bundesminister. Als Bundestagsabgeordneter engagierte er sich vor



allem als Außenpolitiker und machte sich gleichermaßen



verdient um die deutsch-amerikanische Freundschaft und die



Entspannungspolitik gegenüber dem Osten - und Sie, verehrte



Frau Ehmke, haben großen Anteil daran gehabt, sein



Verständnis für die Menschen, die hinter dem Eisernen



Vorhang leben mussten, zu schärfen.



In der Amtszeit von Horst Ehmke als Bundesjustizminister wurden



1969 zwei Vorhaben zu Gesetzen, die besonders deutlich zeigen, wie



das Recht Ausdruck und Antrieb gesellschaftlicher Modernisierung



ist: Die Große Strafrechtsreform schaffte überkommene



Straftatbestände wie Ehebruch und Homosexualität ab, weil



Strafgesetze Rechtsgüter aber nicht die Moralvorstellungen



einer politischen Mehrheit schützen sollen; mit einem weiteren



Gesetz wurde die Benachteiligung nichtehelich geborener Kinder



beseitigt und damit der seit 1949 im Grundgesetz verankerte



Verfassungsauftrag endlich umgesetzt.



Horst Ehmke prägte unser Land und unser Ministerium aber nicht



nur durch seine Politik, sondern auch durch seine unkonventionelle



Persönlichkeit. In seinen Memoiren erinnerte er sich etwa



daran, dass bis zu seinem Amtsantritt Vorlagen an den



Staatssekretär mit "erg.", also "ergebenst", gezeichnet



wurden. Er ließ die Beamten des Justizministeriums wissen:



Wenn die Vorlagen gut seien, könne auf das ergebenst



künftig verzichtet werden. Dadurch und durch viele andere



kleine Gesten hat Horst Ehmke damals für jenen frischen Wind



gesorgt, den die Ministerialbürokratie und die alte



Bundesrepublik so dringend gebraucht haben.



Ich erinnere mich voller Dankbarkeit und Sympathie an ihn. Sein



Name bleibt untrennbar verbunden mit dem gesellschaftlichen



Aufbruch der 1960er Jahre und der politischen Modernisierung der



Bundesrepublik durch die Kanzlerschaft Willy Brandts. Gemeinsam



haben beide Großes für Deutschland geleistet.