Pjöngjang/Seoul Nordkorea bestätigt: Interkontinentalrakete erfolgreich getestet

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Interkontinentalrakete getestet. Wie reagiert die Politik auf diese neue Provokation?

Nordkorea hat am Dienstag den erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete verkündet. Machthaber Kim Jong Un habe den Test persönlich überwacht, teilte das staatliche Fernsehen in einer Sonderankündigung mit. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums flog die Rakete 900 Kilometer weit und erreichte einer Höhe von weit über 2500 Kilometern, bevor sie vor Japan ins Meer stürzte.



Japans Regierungssprecher Yoshihide Suga sagte, die Rakete sei ungewöhnlich lange unterwegs gewesen - „für etwa 40 Minuten“. Er verurteilte den Test. „Dieser Abschuss einer ballistischen Rakete kann niemals toleriert werden“, sagte Suga. Das US-Pazifikkommando erklärte, das Verhalten Nordkoreas werde weiter genau beobachtet. Der neuerliche Raketentest fällt mit dem Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli zusammen. Shea Cotton vom James Martin Zentrum für Studien zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, sagte, Pjöngjang habe das Datum für den Test bewusst gewählt.

Politik fordert nun Konsequenzen

„Ich vermute irgendwie, dass sie genau deshalb heute etwas Feuerwerk abgebrannt haben“, sagte Cotton. Das kommunistische Land hatte die internationale Gemeinschaft zuletzt mehrfach mit Raketentests provoziert. Pjöngjang verstößt damit gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Anfang Juni hatte das höchste UN-Gremium die Strafmaßnahmen gegen den isolierten Staat ausgeweitet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe telefonisch über das nordkoreanische Atomprogramm gesprochen. Trump hatte bereits Ende Juni gesagt, die Geduld mit Pjöngjang „ist am Ende“.



North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Juli 2017

Bei einem Besuch des neuen südkoreanischen Staatschefs Moon Jae In verzichtete er jedoch auf explizite Drohungen mit einem Militärangriff und stellte stattdessen verschärfte diplomatische und militärische Druckmittel in Aussicht. Die nordkoreanische „Bedrohung“ verlange nach einer „entschiedenen Antwort“, sagte Trump. Die USA bereiteten deshalb zusammen mit Südkorea, Japan und anderen Verbündeten neue Sanktionen vor. Moon tritt im Gegensatz zur südkoreanischen Vorgängerregierung für einen Dialogprozess mit Nordkorea ein.Die Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang wurden zudem zuletzt durch den Tod des US-Studenten Otto Warmbier weiter verschärft. Der 22-jährige Student fiel in nordkoreanischer Haft ins Koma und starb kurz nach seiner Rückkehr in die USA. Seit 2006 nahm Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vor, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.