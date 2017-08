vor 55 Minuten dpa Hannover Niedersächsischer Landtag soll am 15. Oktober gewählt werden

Keine gemeinsame Bundestags- und Landtagswahl in Niedersachsen: Der neue Landtag soll am 15. Oktober gewählt werden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Gesprächen mit den anderen Parteien in Hannover an.