vor 21 Minuten dpa Hannover Niedersachsen: Rot-grüne Koalition verliert Mehrheit

Paukenschlag in Niedersachsen: Die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit der rot-grünen Koalition ist gekippt. Die Grünen-Abgeordnete Twesten verlässt Knall auf Fall ihre Fraktion und will in die CDU. SPD-Ministerpräsident Weil sieht nur einen Ausweg.