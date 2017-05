vor 4 Stunden dpa Kathmandu Neues Drama am Mount Everest: Vier Leichen in der Todeszone

Weitere Tote am Everest: Im letzten Lager vor dem Gipfel haben Rettungskräfte vier Leichen entdeckt. Insgesamt sind in der diesjährigen Klettersaison am höchsten Berg der Welt schon neun Menschen gestorben.