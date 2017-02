Kuala Lumpur/Seoul Nervengas-Spuren nach Anschlag auf Kims Halbbruder gefunden

Elf Tage nach dem mysteriösen Tod des älteren Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un scheint zumindest die Todesursache geklärt: Kim Jong Nam soll durch einen chemischen Kampfstoff getötet worden sein. Doch der Hintergrund der Tat ist weiter unklar.

Der ältere Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist nach Angaben der malaysischen Polizei mit dem Nervengas VX getötet worden. An den Augen und auf dem Gesicht von Kim Jong Nam seien Spuren des hochgiftigen chemischen Kampfstoffs gefunden worden.

Die Polizei verdächtigt zwei Frauen, bei dem Überfall in der vergangenen Woche auf dem Flughafen in Kuala Lumpur den verbotenen chemischen Kampfstoff auf das Gesicht ihres Opfers gesprüht oder gerieben zu haben.

Hinweise auf einen Giftanschlag hatte es schon kurz nach dem rätselhaften Tod des 45-jährigen Kim Jong Nam am 13. Februar gegeben. Doch eine Autopsie hatte zunächst keine Ergebnisse zur Todesursache geliefert. Auch der Hintergrund der Tat ist noch ungeklärt. Südkorea wirft Nordkorea vor, hinter dem Tod des erstgeborenen Sohnes des früheren Diktators Kim Jong Il zu stecken.

Südkoreas Vereinigungsministerium rief die kommunistische Führung in Pjöngjang am Freitag auf, sich zu der Tat zu bekennen. Das internationale Image des Landes werde sich durch den Fall weiter verschlechtern, sagte ein Sprecher. «Es wäre besser für Nordkorea, zu bekennen, dass es in den Mord an Kim verwickelt ist.»

Videos von Überwachungskameras im Flughafen zeigen, wie zwei Frauen sich einem Mann nähern, bei dem es sich um Kim handeln soll. Eine fasst mit ihren Händen von hinten um seinen Kopf herum, bevor sie sich entfernen. Der Überfall dauerte nur einige Sekunden, Kim brach Minuten später zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Eine der beiden Verdächtigen hatte sich nach Angaben der Ermittler kurz nach dem Attentat übergeben müssen. Sie habe Symptome gezeigt, die durch die Einwirkung von VX entstehen könnten.

VX gehört zu den «modernen» Nervengasen wie beispielsweise Sarin. Schon geringste Mengen dieser Stoffe können zur Lähmung wichtiger Körperfunktionen und zu einem qualvollen Tod führen. Wie das Gift ins Land gelangen konnte, ist nach Angaben des Polizeichefs unklar: «Wir wissen es nicht, wir werden das untersuchen.»

Die beiden mutmaßlichen Täterinnen wurden festgenommen. Eine der Frauen kommt den Ermittlern zufolge aus Vietnam, die andere aus Indonesien.

Der Fall sorgt seit Tagen für schwere diplomatische erstimmungen zwischen Nordkorea und Malaysia. Pjöngjang hatte sich gegen den Verdacht gewehrt, in den Fall verwickelt zu sein und die Ermittlungen der malaysischen Behörden kritisiert. Auch warf es der Regierung in Kuala Lumpur vor, sich an einer von Südkorea ausgehenden Verschwörung zu beteiligen.

Die Ermittler verdächtigen unter anderen einen Angehörigen der nordkoreanischen Botschaft in Malaysia, mit der Tat in Verbindung zu stehen. Auch bat Malaysia Interpol darum, eine Warnung vor vier möglichen Tatbeteiligten aus Nordkorea auszugeben. Die vier Männer sollen Malaysia schon am Tag des Übefalls auf Kim Jong Nam verlassen haben.