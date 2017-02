vor 1 Minute dpa Washington Nach Flynns Rücktritt braucht Trump neuen Sicherheitsberater

Noch gar nicht komplett, muss die US-Regierung den ersten Posten schon neu besetzen. Trumps Sicherheitsberater Flynn scheitert an Telefonaten mit Russlands US-Botschafter. In Moskau kommt der Rücktritt nicht gut an.