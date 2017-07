vor 50 Minuten dpa Caracas Mindestens zwei Tote bei Protesten in Venezuela

Bei dem eintägigen Generalstreik in Venezuela sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der venezolanischen Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer im Alter von 23 und 24 Jahren am Donnerstag (Ortszeit) bei Demonstrationen in Carabobo und Los Teques erschossen.