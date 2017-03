Berlin Merkel zieht keine Konsequenzen aus Nazi-Vorwurf Erdogans

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zieht zunächst keine Konsequenzen aus dem gegen sie persönlich gerichteten Nazi-Vorwurf des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

«Die Bundesregierung beobachtet das aufmerksam», sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer heute in Berlin, fügte aber hinzu: «Es bleibt dabei: Nazi-Vergleiche sind inakzeptabel, egal in welcher Form.»

Erdogan hatte Merkel am Sonntag erstmals persönlich «Nazi-Methoden» vorgeworfen. «Du wendest auch gerade Nazi-Methoden an», sagte er an Merkel gerichtet. «Bei wem? Bei meinen türkischen Geschwistern in Deutschland, bei meinen Minister-Geschwistern, bei meinen Abgeordneten-Geschwistern, die dorthin reisen.»