vor 1 Stunde dpa Mexiko-Stadt Merkel über Trumps Mauerbau: «Wird das Problem nicht lösen»

US-Präsident Trump will an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten. Damit sollen Drogenschmuggel und illegale Migration gestoppt werden. Die Bundeskanzlerin sagt offen, was sie davon hält: sehr wenig.