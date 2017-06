vor 15 Minuten dpa Berlin Merkel prangert Trump an: «Dissens ist offenkundig»

Kurz vor dem G20-Gipfel nutzt Kanzlerin Merkel eine Regierungserklärung für eine deutliche Botschaft an Donald Trump: So nicht, Mr. Präsident. Das Gipfeltreffen in Hamburg dürfte alles andere als harmonisch werden.