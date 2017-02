Berlin Merkel besucht Algerien

Eine stärkere Kontrolle der Fluchtbewegung über das Mittelmeer und der Kampf gegen Terror in Nordafrika sind Themen eines Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Algerien.

Zum Beginn des zweitägigen Programms wird sie am Montagabend von Ministerpräsident Abdelmalek Sellal empfangen. Am Dienstag spricht Merkel mit Präsident Abdelaziz Bouteflika. Zudem sind in der Hauptstadt Algier Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, ein Besuch einer Mädchenschule mit Deutschunterricht und eine Wirtschaftskonferenz vorgesehen.

In Algerien war Merkel zuletzt 2008. Im vergangenen Oktober hatte sie unter anderem die algerischen Nachbarländer Mali und Niger besucht.