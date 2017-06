vor 1 Stunde dpa Wiesbaden Mehr als zehn Millionen Ausländer leben in Deutschland

Mehr als zehn Millionen Ausländer leben in Deutschland - so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Menschen ohne deutschen Pass hat in den Jahren 2015 und 2016 zusammen um 23 Prozent oder fast 1,89 Millionen zugenommen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt.