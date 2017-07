vor 1 Stunde dpa Damaskus Mehr als 20 Tote bei Autobombenexplosion in Damaskus

Die syrische Hauptstadt Damaskus ist gut gesichert und soll keine Chance für Anschläge bieten. Doch am Sonntag sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Altstadt in die Luft.