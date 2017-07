vor 2 Stunden dpa Paris/Nizza Macron erinnert bei Nizza-Gedenken an den Preis der Freiheit

Frankreichs Präsident reist an diesem 14. Juli von einer symbolträchtigen Zeremonie zur nächsten: Während die Feierlichkeiten in Paris im Zeichen der französisch-amerikanischen Freundschaft stehen, wird es in Nizza sehr emotional.