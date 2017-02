Frankfurt/Main Leerer ICE in Frankfurt entgleist

Leerer ICE in Frankfurt entgleist

Ein ICE rammt in Frankfurt einen Prellbock und entgleist. Im Zug sind keine Passagiere, der Lokführer bleibt unverletzt. Aber der Unfall wirbelt den S-Bahn-Plan durcheinander.

Spektakuläres Zugunglück mit glimpflichem Ausgang: Ein leerer ICE ist in der Nacht zum Freitag in Frankfurt am Main entgleist. Der Zug fuhr gegen einen Prellbock und landete zum Teil auf dem Bahnsteig.

Bei dem Unfall im Stadtteil Griesheim wurde niemand verletzt, auch der Lokführer blieb unversehrt, wie eine Sprecherin der Bahn am Freitagmorgen sagte.

Der Unfall ereignete sich nach Bahn-Angaben um 1.39 Uhr. Der ICE war als Leerfahrt auf dem Weg zur Wartung am Bahnhof Frankfurt-Griesheim. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens wurde noch ermittelt.

Der Teil des Zuges, der noch in den Gleisen stand, konnte schon am Vormittag abgeschleppt werden. Den Triebwagen zu bergen, der auf den Bahnsteig gesprungen war, gestaltete sich schwieriger. Dazu wurden zwei Spezialkräne aus Fulda geordert.

Am späten Vormittag sollte zumindest ein Gleis wieder für den S-Bahn-Verkehr freigegeben werden. Von der Streckensperrung waren laut Bahn zunächst etwa 6000 Fahrgäste betroffen. Pendler mussten auf Straßenbahnen und Busse ausweichen. Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr der Bahn gebe es durch den Unfall nicht, hieß es.