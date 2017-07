Verden Laster mit 20 Tonnen Äpfeln kippt auf A27 um

Eine Lastwagenfahrerin kommt mit ihrem Lkw von der Fahrbahn ab. Beim Rettungsversuch kippt der Sattelzug um. Wegen 20 Tonnen Obst auf der Fahrbahn muss die A27 bei Verden vorerst gesperrt werden.

Ein mit 20 Tonnen Äpfeln beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 27 bei Verden in Niedersachsen umgekippt. Das Obst verteilte sich am späten Donnerstagabend auf dem Asphalt. Die Autobahn war am Freitagmorgen noch immer gesperrt, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Nach seinen Angaben konnten die Einsatzkräfte den Laster nicht mit einem Kran anheben, «weil sonst alle Äpfel rauspurzeln», sagte der Sprecher. Man müsse «jeden Apfel einzeln aus dem Laster holen».

Laut Polizei war der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die 37 Jahre alte Fahrerin habe noch versucht, durch Gegenlenken den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu steuern. Dabei kippte der Laster um. Bei dem Aufprall sei die Verkleidung des Kühlanhängers aufgerissen worden. Auch Diesel verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde nach Angaben des Sprechers leicht verletzt.