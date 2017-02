Osnabrück Kein Bundesland will Probebohrung für Fracking machen

Kein Bundesland will Probebohrung für Fracking machen

In Deutschland wird es nach einer Umfrage unter den 16 Bundesländern keine Probebohrungen für die Schiefergas-Förderung nach der Fracking-Methode geben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie die «Neue Osnabrücker Zeitung» berichtet, will keines der Länder die Möglichkeit nutzen, zu Forschungszwecken diese unkonventionelle Fördermethode anzuwenden.

Von diesem Samstag an gelten in Deutschland neue gesetzliche Regelungen zum Fracking. Dabei wird eine Flüssigkeit mit hohem Druck in die Erde gepresst, um Gesteinsschichten aufzubrechen, zwischen denen sich Öl oder Gas befindet. Die neuen Regeln verbieten Fracking, erlaubt sind allerdings vier Probebohrungen zu Forschungszwecken, denen das jeweilige Bundesland zustimmen muss.



Fakten zum Thema "Fracking"

1. Lagerstätten: Bei den so genannten „unkonventionellen Erdgasvorkommen“ wird das Gas nicht in einer großen Blase gesammelt, die nur noch von oben angebohrt werden muss. Vielmehr ist das Erdgas oder Erdöl noch in Gesteinsschichten gebunden und muss dort herausgelöst werden.

2. Verfahren: Mit dem „Hydraulic Fracking“ wird in Horizontalbohrungen ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck in den Untergrund gepresst, um das Gestein aufzubrechen und dadurch die Kohlenwasserstoffe herauszu - lösen.

3. Befürchtungen: Angst haben viele Gegner des Frackings wegen der möglichen Gefährdung des Grundwassers, das durch die eingesetzten Chemikalien verunreinigt werden könnte.In den USA gelangte Methangas ins Grundwasser. In Großbritannien wurden Bohrungen gestoppt, weil sie Erdbeben verursachten. In Polen allerdings wird das Fracking sogar staatlich unterstützt.

4. Politik: Viele Stadt- und Gemeinderäte, darunter Pfullendorf und Überlingen, haben Resolutionen beschlossen, in denen sie sich gegen „Fracking“ aussprechen. Im August 2016 erklärte der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller, dass „er sich nicht vorstellen könne, dass im Bodenseegebiet eine solche Methode zur Erdgasgewinnung zugelassen wird“. Der Landtag hat bereits Fracking in Trinkwasserschutzgebieten ausgeschlossen. Landtags- und Bundestagsabgeordnete aus der Bodenseeregion haben sich über Parteigrenzen hinweg klar gegen diese Erdgasfördermethode positioniert. Besonders die Wasserversorger fürchten um die Sicherheit des Bodensees, der als Trinkwasserspeicher für 5,5 Millionen Menschen dient.

Seit dem 11.02.2017 ist kommerzielle Ausbeutung von sogenannten unkonventionellen Lagerstätten bundesweit verboten, bis 2021 sind maximal vier wissenschaftliche Probebohrungen erlaubt.

5. Konzessionen: Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau prüft Anträge von Unternehmen auf Erkundung von Bodenschätzen und erteilt Genehmigungen. Im Bodenseekreis hält die britische Firma 3Legs Resources mit Sitz in London über ihre Tochtergesellschaft Parkyn Energie Germany (PEG) die Konzession für die Erkundungsfelder Konstanz (1500 km) und Biberach (1100 km). Die Firma Bell Explorations hält die Erkundungsgenehmigung für das Feld Saulgau-Wangen (1500 km). Diese Konzessionen dienen ausschließlich der Datenerhebung und erlauben keine Bohrungen.



Erdgaserkundung in Oberschwaben