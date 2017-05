vor 1 Stunde dpa Caracas Junge bei Protesten gegen Regierung in Venezuela getötet

Die Gewalt in dem südamerikanischen Land findet kein Ende. Mindestens ein Mensch kommt bei neuen Protesten gegen Präsident Maduro ums Leben, weitere werden verletzt. Die Opposition will die Regierung mit weiteren Großdemonstrationen in die Knie zwingen.