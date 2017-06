vor 2 Stunden dpa Hannover Hälfte der Kinder in Deutschland kann nicht schwimmen

Kinder, Jugendliche, Paare und Rentner: An heißen Sommertagen wollen sich die meisten erfrischen. Tausende Lebensretter sind an dem Badeseen, in Schwimmbädern und an Küsten im Einsatz. Denn immer weniger Menschen können sicher schwimmen.