vor 1 Stunde dpa Los Angeles Großes Buschfeuer wütet in der Nähe von Los Angeles

Extreme Sommerhitze, starke Winde, trockenes Unterholz: In Kalifornien sind dies gefährliche Faktoren für die rasche Ausbreitung von Waldbränden. Nun stehen auch Hügel am Stadtrand von L.A. in Flammen.